В результате удара БПЛА по Форосу пострадал санаторий и охранник

Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил в своем телеграм-канале о масштабных вбросах ложной информации, которые распространяются на фоне атак украинских беспилотников на полуостров.

По его словам, в результате удара по Форосу были серьезно повреждены здания: полностью разрушен актовый зал местной школы и сильно пострадала библиотека. Ранения получил охранник.

Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь силами региональной «скорой» и специалистов Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России.

Крючков подчеркнул, что ситуация контролируется правительством Крыма, а все необходимые меры для ликвидации последствий атаки принимаются.

Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили беспилотник над морем у Севастополя.