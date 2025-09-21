В результате удара БПЛА по Форосу пострадал санаторий и охранник
Советник главы Крыма Крючков: на Крым обрушился поток фейков после атаки дронов
Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил в своем телеграм-канале о масштабных вбросах ложной информации, которые распространяются на фоне атак украинских беспилотников на полуостров.
По его словам, в результате удара по Форосу были серьезно повреждены здания: полностью разрушен актовый зал местной школы и сильно пострадала библиотека. Ранения получил охранник.
Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь силами региональной «скорой» и специалистов Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России.
Крючков подчеркнул, что ситуация контролируется правительством Крыма, а все необходимые меры для ликвидации последствий атаки принимаются.
Ранее сообщалось, что российские ПВО сбили беспилотник над морем у Севастополя.