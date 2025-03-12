В РФ начали блокировать стикерпаки в Telegram с Гитлером и ку-клукс-кланом

В России наблюдается тенденция к блокировке стикерпаков в Telegram, при этом эмоджи и GIF-файлы остаются доступными. С конца декабря 2023 года прокуратура Кировской области подала иски в пять судов.

В результате с начала марта в РФ было заблокировано не менее 33 наборов стикеров. Информацию об этом обнаружило издание «Верстка»*, изучив судебные документы.

Представители прокуратуры на судебных заседаниях заявляли, что в ходе проверок выявили стикерпаки, содержащие «нацистскую символику и символику экстремистских организаций, деятельность которых запрещена».

Большая часть запрещенных стикеров действительно имеет националистический характер. В частности, были заблокированы изображения Адольфа Гитлера и мемы с ним, два набора, посвященных ку-клукс-клану, скинхедам и лидерам националистических движений, а также персонажи со свастикой на лбу. Также под запрет попали стикеры с флагом и гербом Украины.

Ранее основатель LiveInternet Герман Клименко заявлял, что отдельные регионы России смогут блокировать мессенджер Telegram.

*признано иностранным агентом в РФ.