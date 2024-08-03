В РФ разработали FPV-дрон «Судного дня» на случай ядерного удара

Глава ЦКБР рассказал, что данная разработка является частью проекта «Хруст», а задачей устройства является контроль радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава. Кузякин также заявил о своей надежде на то, что воспользоваться данным дроном никогда не придется.

Он подчеркнул свою уверенность в том, что здравый смысл возобладает и мировое сообщество не допустит применения ядерного вооружения. Тем не менее отсутствие подготовки даже к самым плохим сценариям было бы преступлением, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что БПЛА ВСУ влетел в жилой дом под Орлом и спровоцировал возгорание.