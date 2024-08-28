Во многих странах пользователи отметили сбои в работе социальной сети Х

Сегодня, 28 августа, с самого утра стали отмечаться перебои в работе социальной сети Х. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные, полученные при помощи сайта Downdetector.

Практически по всему земному шару начались сбои в работе популярной социальной сети Х. По данным сайта, проблемы начались около 6.00 по московскому времени. Наиболее много проблем в стабильности сайта у жителей США, оттуда от пользователей уже поступило около 36,5 тыс. жалоб.

Наиболее часто встречающиеся жалобы касаются отказа соцсети работать на мобильных устройствах. Помимо этого, есть проблемы в работе сайта с серверным соединением.

Ранее всем основателям и владельцам крупных социальных сетей предрекли большие проблемы. Основанием для пессимизма стал арест Павла Дурова, создателя одной из крупнейших в мире интернет-площадок Telegram. Его обвинили в отказе от сотрудничества с властями.