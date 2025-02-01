В Незалежной больных шизофренией мужчин стали признавать годными к несению военной службы. Об этом сообщает один из телеграм-каналов со ссылкой на представителя украинского ТЦК.

По данным источника, один из бывших бойцов ВСУ после ранения перевелся работать в ТЦК. Он отметил, что на Украине уже признают годными к несению военной службы и людей с инвалидностью после лечебных комиссий, в действительности являющихся чистой формальностью.

Также нарушающие правила военного учета проходят врачебную комиссию без очереди, в максимально упрощенном режиме.

Ранее сообщалось, что в украинской армии наступил «кризис дезертирства».