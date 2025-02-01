В ряды ВСУ стали набирать шизофреников
Совсем никого не осталось: шизофреники отправляются воевать в украинской армии
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В Незалежной больных шизофренией мужчин стали признавать годными к несению военной службы. Об этом сообщает один из телеграм-каналов со ссылкой на представителя украинского ТЦК.
По данным источника, один из бывших бойцов ВСУ после ранения перевелся работать в ТЦК. Он отметил, что на Украине уже признают годными к несению военной службы и людей с инвалидностью после лечебных комиссий, в действительности являющихся чистой формальностью.
Также нарушающие правила военного учета проходят врачебную комиссию без очереди, в максимально упрощенном режиме.
Ранее сообщалось, что в украинской армии наступил «кризис дезертирства».