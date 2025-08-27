В Рязани пенсионер схватил мальчика за ухо и угрожал ножницами

В Рязанской области пожилой мужчина, достигший 65-летнего возраста, атаковал соседку и ее девятилетнего ребенка, используя ножницы в качестве оружия. Информацию об этом инциденте предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Рязанской области.

Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, пенсионер, наблюдая из окна, заметил, как дети приблизились к столбу с электрооборудованием. Полагая, что они намереваются повредить его, он выбежал на улицу, вооружившись ножницами.

Испуганные дети бросились врассыпную, однако злоумышленник смог догнать одного из мальчиков и схватил его за ухо. Мать, заметив происходящее, вмешалась, чтобы защитить своего ребенка. В этот момент пенсионер начал угрожать ей ножницами.

Сотрудникам полиции удалось утихомирить агрессивного соседа. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.

