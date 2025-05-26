В Рязани полицейские задержали 150 человек за выходные

За минувшие выходные в Рязани сотрудниками правопорядка было задержано 150 граждан. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Уточняется, что с пятницы по воскресенье полицейские провели несколько профилактических мероприятий для обеспечения правопорядка. В итоге в Рязани удалось обнаружить и пресечь 11 случаев нарушения миграционных правил. Кроме того, еще 37 аналогичных нарушений зарегистрировали в районах области, среди которых Рязанский, Сараевский, Касимовский, Рыбновский, Сасовский, Ухоловский и Спасский.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в России.