В Рязани полицейские задержали 150 человек за выходные
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За минувшие выходные в Рязани сотрудниками правопорядка было задержано 150 граждан. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Уточняется, что с пятницы по воскресенье полицейские провели несколько профилактических мероприятий для обеспечения правопорядка. В итоге в Рязани удалось обнаружить и пресечь 11 случаев нарушения миграционных правил. Кроме того, еще 37 аналогичных нарушений зарегистрировали в районах области, среди которых Рязанский, Сараевский, Касимовский, Рыбновский, Сасовский, Ухоловский и Спасский.
Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в России.