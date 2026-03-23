В Рязани прошли рейды: 64 правонарушителя и подросток в алкогольном опьянении

Минувшие пятница и выходные выдались для полиции Рязанской области напряженными: силовики провели масштабные профилактические рейды, охватившие как центр города, так и крупные торговые площадки. В фокусе внимания оказались сразу несколько важных задач — от поддержания общественного порядка до жесткого контроля за соблюдением миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, итогом стала внушительная статистика пресеченных нарушений. Об этом сообщает издание 7info.

Особое внимание стражи порядка уделили иностранным гражданам: в ходе рейдов было выявлено 14 нарушений миграционного законодательства. При этом общее число граждан, чья противоправная деятельность была пресечена на улицах и в центре Рязани, составило 64 человека. Цифры говорят сами за себя — профилактика велась точечно и жестко.

Не остались без внимания и места массового скопления людей. Рейды прошли в трех крупных торговых центрах — «Малина», «Виктория Плаза» и «Премьер». Там сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с участковыми выявили подростка, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя привлекли к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Кроме того, к ответу призвали и одного нерадивого родителя: взрослый рязанец поплатился за то, что не проконтролировал своего ребенка, допустив нахождение несовершеннолетнего в ночное время в общественном месте. В итоге прошедшие выходные стали показательными: полиция региона продемонстрировала комплексный подход, одновременно закрывая вопросы миграционного контроля, уличной преступности и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

