В Рязани восемь иностранцев решили заключить контракт с Вооруженными Силами РФ

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области и органами правопорядка провели рейд, направленный напоминание гражданам, недавно получившим гражданство РФ, об их обязанности встать на воинский учет. Об этом сообщило 7info.

Уточняется, что рейд затронул торговые и строительные площадки Рязани. В ходе него была проведена проверка почти 30 иностранных и натурализованных граждан, из которых девять поставлены на воинский учет.

Подчеркивается, что также восемь иностранных граждан пожелали заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ.

Отмечается, что с начала этого года благодаря работе военных следователей и комиссариатов на воинский учет было поставлено свыше 500 натурализованных граждан.

Ранее сообщалось, что также в Кемеровской области прошли рейды мигрантов, не вставших на воинский учет.