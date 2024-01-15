В Кузбассе прошли рейды мигрантов, не вставших на воинский учет

После получения гражданства многие бывшие иностранцы, получившие гражданство РФ, не встали на воинский учет. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Массовые проверки прошли в Юрге и Юргинском муниципальном округе. В четверг, 11 января, правоохранители нашли мигрантов, которые проигнорировали законодательство РФ. Согласно правилам, после получения гражданства они должны были прийти в военкомат и встать на учет.

Выяснилось, что с января 2024 года на воинский учет не встали 6 мигрантов. Они были привлечены к административной ответственности, а также получили повестки с требованием явиться в военкомат. В 2023 год поймали 18 мигрантов, которые совершили аналогичные нарушения.

Рейды провели правоохранители, сотрудники военного комиссариата Юрги и Юргинского района, работники МВД, а также военный отдел СК России по Юргинскому гарнизону.

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