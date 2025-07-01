В Рязани задержали 16-летнего юношу, планировавшего теракт

В Рязанской области правоохранительными органами был задержан юноша, которого подозревают в намерении совершить террористический акт в местной мечети, сообщил телеграм-канал Baza.

Согласно информации, полученной из достоверных источников, задержанным оказался 16-летний Андрей Я., проживающий в городе Михайлове. Следствие полагает, что студент первого курса профессионального училища планировал поджечь мечеть Аль-Сахаба, расположенную на улице Пионерской, используя для этого самодельные воспламеняющиеся предметы.

В настоящее время Андрей находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту подготовки к террористическому акту.

Ранее сообщалось, что жителя Амурской области задержали за попытку поджога военкомата.