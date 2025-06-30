Жителя Амурской области задержали за попытку поджога военкомата

В Амурской области задержали мужчину, которого заключили под стражу по обвинению в попытке поджога военкомата. По данным регионального управления ФСБ, целью злоумышленника было воспрепятствование отправке военнослужащих в зону проведения СВО.

Как установили в ходе оперативных мероприятий, задержанный является жителем Амурской области и активным подписчиком одного из проукраинских телеграм-каналов. Он был задержан непосредственно при попытке совершения поджога здания военного комиссариата, о чем говорится в официальном сообщении ведомства.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 205, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (террористический акт). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Ранее сообщалось, что один из четырех исполнителей теракта в «Крокусе» раскаялся в совершенном.