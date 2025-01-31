Члена «Яблока» и издателя газеты Смирнова задержали по делу о вымогательстве

В Рязани был задержан политик и журналист Константин Смирнов. Он обвиняется в том, что вымогал деньги у одного из бизнесменов. Об этом сообщил РБК.

Смирнов является членом политической партии «Яблоко» и даже выступает руководителем ее регионального отделения. Параллельно он числится главным редактором рязанского издания «Вид сбоку». Его задержали правоохранители, поскольку считают его виновным в вымогательстве. Смирнов и его сообщники публиковали информацию, позорящую одного из местных предпринимателей. За прекращение таких публикаций они требовали 300 тыс. руб.

«Вымогательство не признаем, правовую позицию формулируем», — такова реакция на задержание самого Смирнова и его адвоката.

Вместе с журналистом были задержаны еще два человека — Наталья Смольянинова и Алексей Фролов. Их считают причастными к вымогательству. В партии «Яблоко» уже заявили, что со Смирновым пытаются расправиться за его оппозиционную деятельность.

Ранее сообщалось об аресте главы РАЭК Сергея Гребенникова. Его отправили в СИЗО по делу о наркотиках. Его считают виновным в производстве, продаже или пересылке наркотиков, причем в крупном размере.