В Рязани зафиксировано 20 преступлений, совершенных мигрантами

В рамках рейдовых мероприятий в Рязани сотрудники правопорядка доставили в территориальные органы внутренних дел свыше 90 человек. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Уточняется, что также в городе правоохранительными органами было обнаружено и пресечено десять нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Кроме того, привлечено к ответственности пять работодателей, нарушавших положения закона о привлечении иностранных граждан к работе.

Ранее также в Кузбассе рассказали, какие нарушения чаще всего совершают мигранты.