В Рязанской области большая часть водителей получают уведомления ГИБДД онлайн

Цифровизация государственных услуг продолжает набирать обороты в Рязанской области, что наглядно демонстрирует статистика по штрафам за нарушение ПДД. За первые восемь месяцев 2025 года на водителей региона было оформлено свыше 120 тыс. постановлений. Значительная часть этих документов была доставлена адресатам мгновенно, минуя традиционные бумажные извещения. Об этом сообщает издание 7info.

Ключевую роль в этом процессе играет сервис «Электронное заказное письмо», который обеспечивает моментальную и юридически значимую доставку штрафов от ГИБДД прямо в личный кабинет гражданина. Как пояснил директор УФПС Рязанской области Денис Полуэктов, такой формат коммуникации между государством и гражданами является не только удобным и безопасным, но и позволяет получать документы в любой точке мира сразу после их отправки. Подключиться к услуге можно через сайт или мобильное приложение Почты России, а также через портал Госуслуг.

Данная практика имеет важные последствия для всех участников процесса. Для автовладельцев это означает значительное сокращение времени между совершением правонарушения и получением уведомления, что позволяет оперативно решить вопрос с оплатой. Для почтовой службы и государственных органов — это снижение нагрузки на логистику и расходов на бумагу и доставку, а также повышение общей эффективности работы.

Тем не менее традиционный бумажный формат для клиентов, не подключенных к цифровым сервисам, полностью сохранен. Все постановления, которые не удалось доставить в электронном виде, отправляются адресатам в конвертах. Оплатить штраф можно любым удобным способом, в том числе и во всех отделениях почтовой связи региона.

Таким образом, рязанский опыт наглядно показывает, как современные технологии интегрируются в сферу контроля за соблюдением ПДД. Цифровизация не только упрощает и ускоряет процесс информирования граждан, но и создает более прозрачную и эффективную систему взаимодействия между государством и водителями, сохраняя при этом альтернативные каналы для всех категорий населения.

