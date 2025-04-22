В Рязанской области ликвидировали 90 возгораний за сутки

В Рязанской области за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 90 возгораний. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное Главное управление МЧС России.

Уточняется, что в итоге происшествий пострадал один человек, еще двое были спасены, в том числе ребенок. Более 80 случаев связано с возгоранием травы и мусора. Количество таких пожаров традиционно возрастает в весенний период, особенно при нарушении правил пожарной безопасности при сжигании сухой растительности.

Отмечается, что также выявлено шесть техногенных пожаров, на тушение каждого из них выезжали пожарные расчеты, было задействовано свыше 30 сотрудников и почти 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья за месяц ликвидировали 25 возгораний.