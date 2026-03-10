В Рязанской области ликвидировали лабораторию синтетических наркотиков

Рязанские оперативники перекрыли мощный канал поставки синтетических наркотиков, который мог отравить жизнь тысячам людей сразу в нескольких регионах страны. В результате совместной операции УМВД и УФСБ в Клепиковском районе была ликвидирована подпольная лаборатория, а из незаконного оборота изъято более 65 кг опасного зелья. Об этом сообщает издание 7info.

Все началось с того, что внимание правоохранителей привлекла тихая деревня Братилово. В одном из купленных домов поселился 30-летний приезжий из Владимирской области, чья активность показалась подозрительной. Как выяснилось позже, мужчина, работавший до этого обычным менеджером, решил кардинально сменить профессию ради криптовалютных заработков. Он вступил в сговор с теневым интернет-магазином: анонимные кураторы не только купили ему дом под лабораторию, но и полностью оснастили ее, завезя через тайники промышленные объемы химии и обучив технологии синтеза.

Момент задержания стал для химика-самоучки полной неожиданностью. Бойцы спецназа Росгвардии нагрянули в коттедж, когда владимирец как раз проводил очередной синтез запрещенного вещества. Картина в доме напоминала кадры из научно-фантастического триллера: оперативники изъяли 24 стеклянные колбы, профессиональные электронные мешалки, вакуумный насос и противогазы. Но главным итогом обыска стало содержимое канистр и пакетов: более 11 килограммов готового производного N-метилэфедрона и 134 емкости с жидкостью, при высушивании дававшими еще свыше 54 кг «синтетики». Общий вес изъятого превысил 65,5 кг — такая партия могла бы уйти на черный рынок Рязанской, Владимирской и Ульяновской областей, принеся организаторам миллионные доходы.

Теперь вместо обещанной криптовалюты бывший менеджер получил уголовное дело по особо тяжким статьям за производство и хранение наркотиков в особо крупном размере. По ходатайству следствия он заключен под стражу, однако оперативники не ставят точку: главная задача сейчас — вычислить всех участников преступной цепочки, от анонимных заказчиков до распространителей. История в очередной раз подтверждает, что желание легких денег в теневом интернете ведет не к богатству, а к долгим годам лишения свободы.

