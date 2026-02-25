Наркогурман из Кимовска: под Тулой задержали умельца, варившего «сгущенку» из марихуаны

Сотрудники регионального управления МВД задержали в Кимовском районе Тульской области 44-летнего мужчину, организовавшего масштабное производство марихуаны в подвале собственного дома. Об этом сообщает «РБК».

Поводом для спецоперации стала попытка продажи трех граммов наркотика, однако в ходе последующего обыска оперативники обнаружили целую подпольную ферму. Правоохранители изъяли около 100 горшков с растущей коноплей и порядка пяти килограммов готовой сухой смеси. Подозреваемый признался, что в течение двух лет целенаправленно занимался селекцией и разведением наркосодержащих растений.

Помимо классического способа употребления, мужчина экспериментировал с кулинарией: по специальной технологии он готовил из каннабиса «кашу» и аналог сгущенного молока. Полученными «продуктами» фигурант не только пользовался сам, но и регулярно угощал своих знакомых.

В отношении задержанного возбужден ряд уголовных дел, включая статьи о незаконном сбыте, хранении в крупном размере и культивировании запрещенных растений. Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к приобретению продукции кимовского «мичурина».

