В Рязанской области назвали число оснащенных системами видеонаблюдения автобусов и троллейбусов

В Рязани прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии с участием федеральных и региональных властей, а также силовых структур. Мероприятие было посвящено выработке комплексных мер по усилению защищенности городской инфраструктуры. Об этом сообщает издание 7info.

Основное внимание участников совещания было сосредоточено на объектах жизнеобеспечения, особенно системах водоснабжения и топливно-энергетического комплекса. Для их защиты разрабатывается многоуровневая система безопасности, включающая физическую охрану, модернизацию видеонаблюдения, строгий контроль доступа и регулярное обучение персонала. Параллельно реализуются меры по кибербезопасности для защиты информационных сетей от внешних вмешательств и несанкционированного доступа.

Отдельным вопросом стала транспортная безопасность. Муниципальный транспорт, включающий 161 автобус и 123 троллейбуса, уже оснащен системами видеонаблюдения и имеет разработанные паспорта безопасности. Персонал регулярно проходит инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях, что формирует первый уровень оперативного реагирования.

По итогам заседания профильным ведомствам поручено усилить мониторинг потенциальных угроз с акцентом на критически важных объектах. Реализация этих мер должна создать эффективный заслон террористическим угрозам через надежную инженерно-техническую защиту и постоянную готовность оперативных служб.

Ранее сообщалось, что свыше 4,6 тыс. новых камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье за квартал.