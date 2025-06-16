В Рязанской области почти на четверть сократился уровень первичной наркомании

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе почти на четверть сократился уровень первичной наркомании. Об этом сообщает 7info.

Он добавил, что за минувший год по результатам мониторинга ситуация оценена как «нейтральная». В первом квартале текущего года также отмечается положительная динамика. Также на 24% уменьшился показатель вовлеченности граждан в незаконный оборот. Не выявлено случаев первичной заболеваемости и отравлений среди несовершеннолетних.

По мнению главы региона, две трети граждан, стоящих на учете с диагнозом «наркомания» в Рязанской области, — это молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет. В целом за первый квартал выявлено более 30 случаев отравления и десять смертельных исходов.

Он подчеркнул, что в антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!», который проходит во всех муниципалитетах, нужно вовлечь как можно больше жителей, особенно подростков и молодежи.

Ранее Верховный суд предложил изменить подход к наказаниям за наркотики.