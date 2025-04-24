В Рязанской области погибло более 70 детей в прошлом году

По словам детского омбудсмена Анжелики Евдокимовой, в прошлом году в Рязанской области зафиксировано два самоубийства подростков в возрасте 13 и 14 лет на фоне внутренних переживаний. Об этом сообщает 7info.

Она добавила, что также в минувшем году в регионе по различным причинам скончались более 70 детей. Помимо этого, зарегистрировано около 20 попыток самоубийств у детей в возрасте от 10 до 17 лет.

По мнению регионального уполномоченного по правам ребенка, за последние три года детская смертность в Рязанской области сократилась почти на четверть.

Ранее сообщалось, что шестиклассник покончил с собой из-за буллинга в ставропольской кадетской школе.