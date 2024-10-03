Шестиклассник покончил с собой из-за буллинга в ставропольской кадетской школе

Недавно 12-летний мальчик переехал вместе с матерью из города Ипатово в Ставрополь. Там он поступил в кадетскую школу имени генерала А.П. Ермолова, сообщил телеграм-канал Baza в четверг, 3 октября.

В стенах нового учебного заведения одноклассники не сразу приняли новенького. По некоторой информации, подросток подвергался травле со стороны сверстников. Не выдержав этого, юноша решил покончить с жизнью. В понедельник, 23 сентября, его нашли мертвым под окнами дома на улице Ворошилова.

Родные рассказали, что ребенок никогда не говорил о самоубийстве. Помимо прочего, он не состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Расследование дела взяла под контроль прокуратура Ставропольского края. Очевидцы уже делятся своими версиями произошедшего. Другие обстоятельства смерти мальчика еще предстоит установить в ходе беседы с педагогами и одноклассниками погибшего.

Ранее в Мытищах школьник избил сверстника до сотрясения мозга. Юноша получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. По факту возбуждено уголовное дело.