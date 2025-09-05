В Рязанской области полиция задержала женщину за выращивание конопли

В Рязанской области правоохранительные органы задержали женщину, занимавшуюся культивированием конопли в подвальном помещении своего жилища. Информацию об этом предоставил телеграм-канал «МВД Медиа».

В отношении задержанной возбуждено уголовное производство по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное изготовление, распространение или пересылку наркотических и психотропных веществ, их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей.

Согласно информации, предоставленной ведомством, 38-летняя жительница региона, вернувшись с острова Бали весной текущего года, приняла решение организовать незаконный бизнес, связанный с наркотиками.

С этой целью она обустроила в подвале своего дома специализированную теплицу для культивации марихуаны. Созревшие растения она собирала, подвергала сушке и подготавливала к дальнейшей продаже.

В ходе проведения обыска полицейскими было изъято 4,5 кг частей растения, свыше 2,8 кг готового к употреблению каннабиса, а также специализированное оборудование, предназначенное для выращивания конопли.

Ранее сообщалось, что на Камчатке отца и сына задержали за организацию нарколаборатории в квартире.