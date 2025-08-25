В Рязанской области прошли масштабные рейды полиции в выходные

В минувшие выходные Рязанская область стала площадкой для масштабных полицейских рейдов, направленных на укрепление правопорядка. Операция сфокусировалась на двух ключевых направлениях: контроле за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами и пресечении нелегальной торговли алкоголем. Об этом сообщает издание 7info.

В результате действий правоохранительных органов только в Рязани, включая оживленную улицу Почтовую, было задержано 34 человека. Общее количество выявленных нарушений миграционного режима достигло 35 по городу, а в районах области — Шиловском, Касимовском, Кораблинском и других — добавилось еще 13 случаев. Параллельно полиция пресекла деятельность подпольных точек реализации алкоголя на улицах Интернациональная и Культуры, изъяв 183 литра незаконно продававшейся спиртной продукции.

Подобные мероприятия имеют значительные последствия для региона. Они не только позволяют точечно устранять правонарушения, но и создают эффект постоянного контроля, задержание потенциальных нарушителей. Изъятие крупных партий алкоголя бьет по теневому бизнесу, а проверка мигрантов способствует снижению нелегальной трудовой деятельности.

Итогом прошедших рейдов стало не только краткосрочное наведение порядка, но и заявление полиции о продолжении подобной практики. Это сигнализирует о переходе к системе регулярного профилактического контроля, что в перспективе должно привести к устойчивому снижению правонарушений в обеих сферах.

Ранее сообщалось, что свыше 130 человек задержали полицейские в Рязани в ходе рейдов за два дня.