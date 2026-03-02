В Рязанской области прошли масштабные рейды силовиков

В Рязанской области минувшие выходные прошли под знаком тотальных проверок: силовики провели масштабные рейды, накрыв и центр города, и отдаленные районы. Целью стала не только борьба с уличной преступностью, но и тщательная ревизия миграционной сферы — от документов приезжих до их трудоустройства. Об этом сообщает издание 7info.

Как выяснилось в ходе операции, наибольшее количество претензий у надзорных органов возникло именно к иностранцам. Полицейские составили 37 протоколов на граждан, нарушивших правила въезда или пребывания в стране, а также работавших без официального оформления. Но спрос был не только с гастарбайтеров: четверо местных работодателей попали под административные санкции за нелегальное привлечение мигрантов.

Параллельно силовики «прочесали» людные места Рязани. В центре и у крупных торговых центров под раздачу попали 50 человек, чьи действия квалифицировали как противоправные — от мелкого хулиганства до более серьезных нарушений общественного порядка. Особый сюрприз ждал владельцев трех точек общепита на улицах Октябрьский городок, Зубковой и Циолковского: в их заведениях нашли нелегальную торговлю алкоголем. В результате из оборота изъяли 60 литров спиртного, а репутация заведений получила ощутимый удар. Итогом двух дней стала не только статистика штрафов, но и демонстрация того, что за порядком в регионе следят пристально и точечно.

