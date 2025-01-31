В Рязанской области проведена проверка заведений общепита из-за сообщений об инфекциях
В Рязанской области ветконтроль провел свыше 180 проверок общепита в январе
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В связи с сообщениями о случаях регистрации кишечных инфекций и сальмонеллеза среди посетителей заведений общественного питания в субъектах РФ Управление Россельхознадзора по Рязанской области проводит работу по предупреждению инцидентов в регионе. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что в этом месяце отделом ветеринарного контроля и надзора проведено свыше 180 проверок в точках общественного питания Рязанской области. В рамках мероприятий были обнаружены нарушения, среди которых отсутствие регистрации предприятий в информационных системах ветеринарии и поставки мясопродукции без важных ветеринарных сертификатов, которые подтверждают их качество и безопасность.
Подчеркивается, что инспекторами были проведены разъяснительная работа, консультации и вынесены предостережения о необходимости строгого соблюдения установленных требований.
Ранее сообщалось, что четыре тюменских кафе кормили посетителей потенциально опасным мясом.