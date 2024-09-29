Четыре тюменских кафе кормили посетителей потенциально опасным мясом

Целых четыре заведения Тюмени попались на нарушениях. В ходе проверки в местах общепита не нашли ветеринарно-сопроводительных документов (ВСД) на сырье в системе «Меркурий». В итоге специалисты не могли проверить качество мяса, а значит, некоторые точки могли кормить посетителей потенциально опасным продуктом.

«ВСД отсутствуют у кафе Chef (ИП Набиев К. Г. О.), «Шашлыкъ № 1: top grill» (ИП Безгодова И. А). В «Шашлык 72 на вынос» (ИП Абовян А. А.) не оформляется ВСД на баранину, а ВСД на говядину отсутствует с 2021 г. «Киоск Шаурмы» (ИП Бобожонов Т. В.) не оформляет ВСД на продукцию в системе «Меркурий», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В очередной раз предпринимателям выдали предостережения. В случае повторения нарушений дело может дойти до полного закрытия точек общепита.

Ранее сообщалось, что кафе в Туле накормило гостя блюдом с опасной инфекцией.