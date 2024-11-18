В Рязанской области с начала года зафиксировано всего одно ДТП на ж/д переездах

С начала текущего года на железнодорожных переездах в Рязанской области в границах Московской железной дороги зафиксировано только одно ДТП. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что железнодорожники совместно с сотрудниками ГАИ усилят профилактическую работу на переездах Московской железной дороги. Так, в рамках акции «Внимание, переезд!», проходящей с 18 по 29 ноября, организуются рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Отмечается, что все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали итогом грубого нарушения ПДД водителями, пытавшимся проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращающими внимания на звуковые сигналы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье железнодорожники также усилят профилактическую работу на переездах.