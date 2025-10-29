В Рязанской области стартовала акция «Внимание: переезд!»

В Рязанской области стартовала серия профилактических мероприятий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций на пересечениях автодорог с железнодорожными путями. Акция «Внимание: переезд!» была организована силами железнодорожников в региональном центре, а также в Старожиловском и Кораблинском районах. Об этом сообщает издание 7info.

В ходе мероприятий специалисты Московской железной дороги проводили с автомобилистами разъяснительные беседы, акцентируя внимание на строгом соблюдении правил проезда через переезды, особенно в сложных зимних условиях. Водителям не только напомнили о правовых последствиях нарушений, но и наглядно продемонстрировали тяжесть возможных последствий от столкновения с подвижным составом. Для закрепления информации каждому участнику акции вручили тематические листовки и сувениры.

Статистика свидетельствует, что подобная профилактическая работа приносит ощутимые результаты. С начала 2025 года на переездах Рязанской области не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, тогда как в ноябре прошлого года имел место инцидент по вине водителя, проигнорировавшего запрещающий сигнал светофора.

Таким образом, систематическая разъяснительная работа в сочетании с персональной ответственностью каждого участника дорожного движения формирует надежный заслон на пути трагедий. Железнодорожники призывают автолюбителей к постоянной бдительности, ведь безопасность на переездах — это общая задача, где человеческая жизнь является самой высокой ценностью.

