В Рязанской области уничтожили 130 кг опасной продукции без маркировки

Россельхознадзор подвел итоги проверок в Рязанской области за первый квартал 2026 года, и цифры там получились тревожные. С января по март инспекторы нашли у местных предпринимателей и компаний больше 130 килограммов продуктов, которые невозможно было идентифицировать как безопасные. Об этом сообщает издание 7info.

Суть проблемы проста и страшна одновременно. На всей этой продукции отсутствовала базовая информация: кто произвел, когда и вообще можно ли это есть. Ни даты выработки, ни срока годности, ни имени производителя. Часть товаров к тому же успела благополучно испортиться по документам, но продолжала лежать на складах и, вероятно, готовилась к продаже. Когда у владельцев попросили сертификаты и ветеринарные сопроводительные документы, те оказались не в состоянии их предоставить. Получается, товар существовал сам по себе — без происхождения, без гарантий качества и, по сути, с неопределенным статусом.

Для простого покупателя это означает, что такие продукты — черная дыра. Если неизвестно, откуда привезли мясо или молочку, чем их кормили и обрабатывали, а главное, когда они испортятся, то употребление такой еды — это всегда лотерея, где на кону собственное здоровье. Поэтому изъятую продукцию признали опасной: она могла стать источником инфекций как для людей, так и для животных, если бы, например, ушла на корм скоту.

Предпринимателям выписали предписания об утилизации, и те, к счастью, их выполнили. Все 130 с лишним килограммов анонимной и просроченной продукции уничтожили в соответствии с законом. Так что на прилавки Рязанской области она точно не попала, а нарушители получили наглядный урок: продавать «кота в мешке» — себе дороже.

