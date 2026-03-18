В Приморье в шашлыке из свинины обнаружили опасные бактерии

Специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) обнаружили опасные бактерии в партии охлажденного шашлыка из свинины в Приморском крае, сообщил «Интерафкс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пробы продукции были отобраны государственным ветеринарным врачом на мясоперерабатывающем предприятии. Исследования провел Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса». Результат показал наличие листерий.

Отмечается, что причиной заражения бактериями могло стать как некачественное мясное сырье, так и нарушение правил изготовления, хранения или транспортировки продукции. Также не исключено, что на самом предприятии-изготовителе не соблюдались санитарные нормы. Информация о зараженной партии уже внесена в автоматизированную систему «Веста».

Листерии особенно опасны, потому что они способны выживать при низких температурах и вызывать тяжелое инфекционное заболевание — листериоз. В 2026 году это уже четвертый случай обнаружения листерий в мясной продукции. Потребителям советуют тщательно проверять качество мяса перед покупкой и подвергать его достаточной термической обработке.

Ранее сообщалось, что в Челябинске ученики элитной школы массово заболели сальмонеллезом.