В Рязанской области утилизировано около сотни килограммов потенциально опасной продукции

Около ста килограммов обезличенной продукции в Рязанской области выявили специалисты Россельхознадзора. Об этом сообщает 7info со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что это касается продуктов с отсутствием маркировки, которая содержит информацию о производителе, дате выработки, сроках годности. Сотрудникам ведомства не удалось сопоставить данные продукты с ветеринарными сопроводительными документами.

Отмечается, что для пресечения возникновения угрозы здоровью людей и животных, а также распространения разных заболеваний предпринимателям выданы предписания о необходимости ее утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что ранее в Рязани специалистами Россельхознадзора были обнаружены многочисленные нарушения на ярмарках выходного дня.