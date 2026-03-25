В Рязанской области вода прибывает: затоплен один мост

В Рязанской области половодье набирает обороты: за сутки уровень воды поднялся сразу на нескольких реках, и ситуация продолжает оставаться напряженной. Гидрологи фиксируют активный прирост везде — от малых рек до самой Оки, которая прибывает практически по всей длине. Об этом сообщает издание 7info.

В Рязани вода подскочила на 26 сантиметров за день, достигнув 135 сантиметров выше нулевой отметки. У села Старая Рязань прибавилось 8 сантиметров — теперь там 250. В Касимове уровень поднялся на 18 сантиметров и остановился на 214. Но рекордсменом суточного прироста стала Ранова в районе села Троица: плюс 16 сантиметров, и показатель подобрался к опасной отметке в 392 сантиметра выше гидрологического поста. Мокша, Проня и Верда тоже добавили от 3 до 8 сантиметров, но пока держатся в пределах ожидаемых значений.

Последствия уже материальны: один низководный мост не выдержал натиска воды. Переправа через Ранову у села Шелемишево в Скопинском округе ушла под воду. Объездной путь есть, но он удлиняет дорогу на 18 километров, что для местных жителей и транзитного транспорта становится серьезным испытанием.

Отмечается, что вода прибывает, но критических превышений, кроме затопления одного моста, не зафиксировано. Спасатели и дорожные службы переведены в режим повышенной готовности, а жителям прибрежных населенных пунктов рекомендуют следить за уровнем воды и не пытаться штурмовать подтопленные переправы. Впереди — пик половодья, и пока неизвестно, сколько еще рек заставят автомобилистов искать объезды.

Ранее сообщалось, что в Коломне к паводку готовы 119 единиц техники и более 250 специалистов.