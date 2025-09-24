В Рязанской области введен запрет на публикацию данных об атаках БПЛА

В Рязанской области введены строгие ограничения на распространение информации, связанной с безопасностью региона. Соответствующее постановление, подписанное губернатором 22 сентября, устанавливает новый режим для СМИ и интернет-ресурсов. Об этом сообщает издание 7info.

Под запрет попадают любые сведения о применении беспилотных летательных аппаратов, включая данные об их типах, координатах, траекториях полета и последствиях атак. Нельзя публиковать материалы о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также раскрывать дислокацию воинских частей, объектов ПВО и критически важной инфраструктуры — мостов, узлов связи и предприятий ТЭК.

Эти меры направлены на защиту оперативной информации, которая может быть использована для планирования противоправных действий. Ограничения призваны затруднить сбор разведданных и обеспечить безопасность расположенных в регионе объектов.

Важно отметить, что запрет не распространяется на официальные сообщения государственных органов. Информацию от федеральных и региональных властей, а также подведомственных им СМИ, разрешено распространять со ссылкой на первоисточник. Таким образом, новые правила создают правовую основу для фильтрации данных, оставляя гражданам доступ только к проверенным и официально одобренным сведениям.

