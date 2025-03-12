В Рязанской области введут штрафы за склонение к аборту

В Рязанской области рассматривается законопроект о запрете склонения беременной женщины к аборту. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что уговорить женщину к прерыванию беременности могут посредством уговоров, предложений, подкупа, обмана и иными способами. Штраф за склонение к аборту для граждан составит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Отмечается, что под действие закона не попадут близкие родственники беременной, а также врачи, проинформировавшие женщину о наличии медпоказаний для искусственного прерывания беременности.

Ранее также в Мособлдуме начали работать над законопроектом об ответственности за склонение к аборту.