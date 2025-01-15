В Рязани на территории школы №47 произошла стрельба

В Рязанском районе на территории школы №47 произошла стрельба. Молодой человек применил травматический пистолет и выстрелил в голову 14-летнему ученику. Информация об этом появилась в телеграм-канале Mash.

Пострадавшего зовут Денис. Он был срочно госпитализирован в детскую клиническую больницу, расположенную в микрорайоне Канищево, с черепно-мозговой травмой.

Как позже выяснил SHOT, данный пистолет оказался игрушечным и был оборудован игрушечными патронами. Дети решили проверить, есть ли в нем пульки.

Ранее один из подростков приобрел его на маркетплейсе всего за 400 руб. Во время перемены ребята развлекались, и одна из пуль угодила пострадавшему в голову.

В настоящее время в школе проводится служебная проверка с участием управления надзора и контроля Министерства образования Рязанской области.

По ее результатам будут приняты кадровые решения. Кроме того, началась проверка соблюдения мер безопасности во всех учебных заведениях Рязанской области из-за инцидента с игрушечным пистолетом.

Ранее сообщалось, что в Курске подросток в балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу.