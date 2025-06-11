В Роскачестве назвали признаки качественного мороженого

По данным Роскачества, в России наблюдается ухудшение качества ванильного пломбира, однако в целом мороженое на отечественном рынке признано неплохим. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что в большинстве своем указанный продукт изготавливается приемлемого уровня качества — экономкласса, в связи с чем и массовая доля жира нередко 12, а не 15%, как должно быть в традиционном продукте. По данным исследований, одна из проблем с мороженым заключается в фальсификации растительными жирами. Также в ряде образцов выявлены фитостерины, которые свидетельствуют о замене животного жира.

Отмечается, что исследование двухлетней давности показало, что в семи видах сливочного пломбира присутствовали бактерии группы кишечной палочки, тем не менее не было обнаружено золотистого стафилококка, патогенных микроорганизмов, в то числе сальмонеллы и листерий.

Ранее стала известна неожиданная польза мороженого.