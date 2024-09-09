В Роскачестве назвали способы избежать мошенничества на маркетплейсах

Недавно в Подмосковье завершилось расследование по делу о сбыте поддельной бытовой химии через большую онлайн-платформу. Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков пояснил, как не стать очередной жертвой для мошенников на маркетплейсах. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По его словам, многие продавцы стараются привлечь покупателей с помощью создания распродаж и снижения стоимости. Тем не менее потребитель должен помнить, что иногда низкая цена означает подделку.

Эксперт добавил, что не менее важным будет акцентировать свое внимание на упаковке, которая должна быть прежде всего герметичной и иметь ровные линии спайки, а продавцы поддельных товаров не в состоянии создать идеальную копию какого-то бренда. Подделку можно обнаружить и по запаху, непривычной текстуре и так далее.

По его мнению, при покупке подделки потребитель может опираться на Федеральный закон «О защите прав потребителей». Так, согласно ст. 18 этого закона, при наличии в продукции недостатков, о которых продавец заблаговременно не сообщил, можно отказаться от товара или выдвинуть требование вернуть деньги.

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