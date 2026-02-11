В Роскачестве предупредили, что утеря электронной подписи может привести к суду и финансовым потерям

Электронная подпись давно перестала быть просто технологической опцией — она стала цифровым паспортом гражданина, ключом к банковским счетам и государственным услугам. Однако с расширением ее возможностей растет и личная ответственность владельца. Утрата этого ключа сегодня может привести не только к финансовым потерям, но и к официальным правовым последствиям для самого гражданина, если будет доказана его халатность. Как разъяснила руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина, исход ситуации с утерянной или украденной подписью зависит от конкретных обстоятельств и, главное, от действий самого владельца. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, если мошенники воспользовались вашей ЭП из-за небрежного хранения паролей на видном месте или из-за вашего промедления с ее блокировкой, суд может признать вас виновным в причиненном ущербе. В таком случае финансовые претензии по незаконным сделкам могут быть обращены частично или даже полностью к вам. Единственный способ смягчить ситуацию — немедленное действие: нужно срочно заблокировать подпись через удостоверяющий центр и оповестить все организации, где она используется.

Эксперт добавила, что такая практика создает важный прецедент, формируя новую культуру цифровой гигиены. Гражданам приходится относиться к электронной подписи с той же серьезностью, как к паспорту или банковской карте. Последствия небрежности теперь вполне осязаемы — это риск судебных разбирательств, испорченная кредитная история и незапланированные долги. Однако закон защищает и добросовестных владельцев. Если вы сможете доказать, что хранили ключи надежно и мгновенно отреагировали на утерю, ответственность переложится на кредитную организацию, не сумевшую распознать мошенничество. Незаконно оформленные в такой ситуации договоры можно оспорить в суде.

По ее мнению, электронная подпись превратилась в инструмент с двойной природой: она предоставляет огромные возможности, но требует и высокой степени осознанности. Итогом сложившейся правоприменительной практики становится четкое правило: ваши цифровые права защищены ровно настолько, насколько вы сами защищаете их от несанкционированного доступа. Внимательность и оперативность — теперь не просто рекомендации, а необходимые условия безопасности в цифровом мире.

Ранее в Совфеде заявили, что имитации сайта «Госуслуг» должны блокироваться автоматически.