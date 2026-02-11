В Роскачестве заявили, что новый ГОСТ для готовой еды будет добровольным, но важным для репутации

Потребители, выбирающие готовые блюда в супермаркетах, часто полагаются на уверенность в их безопасности. Однако последние случаи массовых отравлений, такие как инцидент с «Кухней на районе», показали, что эта уверенность может быть иллюзорной. Именно для системного решения этой проблемы был инициирован проект нового ГОСТа для готовой к употреблению продукции, вызвавший оживленные дискуссии о его обязательности и последствиях. Ключевой нюанс, который разъяснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, заключается в статусе самого ГОСТа. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, этот документ является добровольным для применения, а значит, за его прямое нарушение штрафы не последуют. Реальная ответственность производителей и торговых сетей регулируется другим, более жестким документом — Техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции». Он обязывает всех участников рынка внедрять элементы системы ХАССП, направленной на выявление и контроль критических точек на производстве. Нарушение этих обязательных требований уже влечет за собой санкции со стороны Роспотребнадзора.

Эксперт добавила, что последствия появления нового ГОСТа, несмотря на его добровольность, могут быть значительными. Он призван стать подробной и современной «дорожной картой» для бизнеса, детально описывающей лучшие практики контроля по всей цепочке — от поставки сырья до прилавка. Компании, которые пройдут добровольную сертификацию на соответствие этому стандарту, получат весомое конкурентное преимущество в виде доверия покупателей. Для потребителей это означает постепенное повышение прозрачности и появление более четкого маркера качества на полках, выделяющего ответственных производителей.

По ее мнению, итогом этой инициативы станет не ужесточение карательных мер, а создание нового инструмента рыночного регулирования. Государство через ГОСТ предлагает бизнесу понятный и высокий эталон безопасности, следуя которому можно заработать репутацию. Фактически, основным наказанием для тех, кто игнорирует этот стандарт, станет не штраф, а потеря доверия потребителей в пользу тех, кто сможет подтвердить своему соответствие более строгим, пусть и добровольным, правилам игры.

