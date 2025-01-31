В Рослесхозе пояснили пути подготовки к пожароопасному сезону в России

Подготовка к пожароопасному сезону является важной частью работы по защите лесов нашей. В прошлом году первый лесной пожар зафиксировали 24 февраля, а площадь, пройденная огнем, составила 7,7 млн га. Замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский пояснил, как субъекты РФ готовятся к пожароопасному сезону в текущем году и какие меры предпринимаются для улучшения ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, проверки готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону чаще всего стартуют в феврале, до начала пожароопасного сезона. Прежде всего проверяются документы по охране лесов от пожаров, планы тушения и карты-схемы распределения лесов по классам пожарной опасности. Также проверяется практическая готовность: укомплектованность лесопожарных формирований, подготовленность персонала, наличие техники, оборудования, снаряжения и прочих средств пожаротушения.

Замруководителя лесного ведомства подчеркнул, что в этом году число критериев проверки расширится. Особенный контроль получат те субъекты РФ, где наиболее часто случаются пожары. Тщательнее других готовиться к пожароопасному сезону Республика Саха (Якутия), Забайкальский и Красноярский края. Кроме того, наиболее подвержены пожарам регионы Дальнего Востока — Республики Саха (Якутия) и Бурятия, Забайкальский и Хабаровский край, Амурская область.

По его мнению, ежегодно в данном направлении в нашей стране ситуация улучшается. Нередко приходится применять все более усовершенствованные способы борьбы с лесными пожарами.

Ранее сообщалось, что около трех тысяч лесных пожарных занимались ликвидацией пожаров в Подмосковье в прошлом году.