В России могут изменить регламент найма ЧОПов в школах и колледжах

В России обострилась дискуссия о безопасности в образовательных учреждениях после серии инцидентов, когда охрана не смогла предотвратить нападения. Как пояснил в интервью радио Sputnik ветеран спецподразделения «Альфа» Андрей Попов, корень проблемы лежит не в уровне оплаты труда, а в законодательных ограничениях, сковывающих действия сотрудников частных охранных предприятий.

По его словам, согласно действующим инструкциям, охранник при возникновении чрезвычайной ситуации обязан лишь вызвать тревожную группу, но не имеет правовых оснований для активного противодействия нарушителям. Любая попытка досмотра или применения физической силы может привести к многомесячным разбирательствам с прокуратурой и судебным искам, особенно когда речь идет о подростках из влиятельных или маргинальных семей.

Эксперт настаивает на необходимости законодательных изменений, которые бы четко регламентировали полномочия охраны в кризисных ситуациях. Это позволило бы сотрудникам ЧОП юридически защищенно пресекать пронос запрещенных предметов и физически блокировать потенциальных нарушителей на подступах к учебным заведениям.

По его мнению, без пересмотра правовых норм система безопасности школ и вузов будет оставаться неэффективной. Требуется не просто повышение зарплат охранникам, а создание комплексной законодательной базы, дающей им реальные полномочия для защиты жизни учащихся и педагогов.

Ранее сообщалось, что после ЧП с погибшими в московской школе возбудили уголовное дело.