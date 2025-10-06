В России могут начать маркировать «мыльные сигареты»

На российском рынке появилась неоднозначная новинка — так называемые «мыльные сигареты», представляющие собой набор с имитацией табачной продукции. Как заявила в интервью радио Sputnik председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина, подобные товары требуют особой маркировки и контроля, поскольку их форма вызывает тревогу у экспертов.

По ее словам, особую озабоченность депутата вызывает потенциальное влияние такой продукции на детское восприятие. Внешнее сходство с настоящими сигаретами может сформировать у ребенка ложную ассоциацию между курением и безобидным мылом. В условиях, когда родители не всегда могут отследить все покупки детей, это создает дополнительные риски для формирования здоровых привычек.

Парламентарий подчеркивает, что проблема не решается простыми запретами. Производители, выпускающие такую продукцию, демонстрируют приоритет прибыли над социальной ответственностью. Вместо создания псевдосигарет необходимо развивать культуру отказа от табака и противодействовать пропаганде курения в любых формах.

По ее мнению, появление «мыльных сигарет» свидетельствует о необходимости комплексного подхода к антитабачной политике. Требуется не только регулирование подобной продукции, но и системная работа по формированию в обществе, особенно среди молодежи, осознанного отношения к здоровью и критического восприятия любой продукции, ассоциирующейся с курением.

Ранее сообщалось, что на Сахалине ужесточили наказание за курение в общественных местах.