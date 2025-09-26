На Сахалине ужесточили наказание за курение в общественных местах
Сахалинская областная дума ввела реальные штрафы за курение в общественных местах. Теперь за выкуренную сигарету на остановке, в парке или на детской площадке можно получить предупреждение или уплатить штраф в размере от 1000 до 3000 рублей.
При повторном нарушении размер штрафа увеличивается до 5000 рублей. Под ограничение попадают не только сигареты, но и кальяны.
Ранее курение в этих общественных зонах было формально запрещено, однако не существовало отдельной статьи, предусматривающей наказание. Новый закон закрывает этот пробел и вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» и приняли его как региональный закон.
Депутаты уверены, что нововведение поможет защитить граждан от пассивного курения и сделает общественные территории более чистыми.
Ранее сообщалось, что в России до 15 тыс. руб. могут увеличить штрафы за курение на рабочем месте.