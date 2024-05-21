В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

В Южном военном округе под руководством Генерального штаба Вооруженных Сил России стартовал первый этап масштабных учений, направленных на подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

Мероприятия проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщили в социальных сетях Минобороны.

На первом этапе учений военнослужащие ракетных соединений Южного военного округа выполняют учебно-боевые задачи по получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Также отрабатывается снаряжение ракет-носителей и их скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы для подготовки к ракетным пускам.

В учениях задействованы и подразделения авиации Воздушно-космических сил России. Экипажи проводят операции по снаряжению авиационных средств поражения, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», и выполняют вылеты в назначенные районы патрулирования.

По данным Министерства обороны России, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей, задействованных в применении нестратегического ядерного оружия. Основная цель - обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в условиях провокационных заявлений и угроз со стороны некоторых западных официальных лиц.

Учения проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, чтобы проверить эффективность взаимодействия различных родов войск и готовность к быстрому реагированию на возможные угрозы. Министерство обороны подчеркивает, что эти мероприятия призваны демонстрировать способность Вооруженных Сил России защищать национальные интересы и безопасность страны.

Эти учения являются частью более широких мероприятий по совершенствованию стратегической и тактической подготовки российских вооруженных сил, особенно в условиях глобальной нестабильности и усиления международного давления на Россию.

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