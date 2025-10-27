В России начнется блокировка у владельцев лишних сим-карт с ноября

Владельцы большого количества сим-карт оказываются в зоне повышенного внимания правоохранительных органов. Как пояснил в интервью радио Sputnik криптограф Анатолий Лебедев, наличие десятков номеров, зарегистрированных на одного человека, является характерным признаком отмывания денежных средств через мобильные переводы.

Эксперт провел параллель с ранее распространенной схемой использования множества банковских карт, когда организованные группы через «фирмы-помойки» осуществляли незаконные финансовые операции. Современные мошенники адаптировались и теперь активно используют возможности перевода средств между мобильными номерами, что и объясняет жесткую позицию регулятора.

По его словам, правовые последствия для владельцев избыточного количества сим-карт могут быть серьезными. При превышении лимита в 20 номеров операторы связи обязаны блокировать все карты без исключений, независимо от их назначения и важности для владельца. Законодательство не предусматривает особых обстоятельств для таких случаев, применяя одинаково строгие меры ко всем абонентам.

Эксперт подчеркнул, что итогом сложившейся практики становится необходимость для граждан контролировать количество зарегистрированных на них сим-карт. Забыть о наличии лишних номеров невозможно — операторы регулярно напоминают о задолженностях, а процедура расторжения договора с провайдером связи остается простым и доступным способом приведения количества карт в соответствие с установленными нормативами.

Ранее сообщалось, что родителям нужно будет регистрировать сим-карты детей.