Украинские власти хотят сорвать парад в Москве, который посвящен 80-летию Великой Победы. Это делается с целью показать, что Россия изолирована от всего мира. Такое мнение высказал Константин Блохин, сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук. Его слова привели «Известия».

По словам Блохина, для РФ 9 мая является праздником. На Украине этот день осознается как престижный российский момент. По этой причине Киеву крайне важно испортить его, не дав отметить в спокойной обстановке.

«Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость РФ и всех тех, кто ее посетил», — указал эксперт.

В то же время аналитики считают, что Украина так и не приняла перемирия, которое Москва объявила в одностороннем порядке. Обстановка вдоль линии фронта остается напряженной. ВСУ постоянно устраивают провокации. Специалисты уверены в том, что если украинские военные попытаются нанести удар по Москве 9 мая, то это повлечет за собой крайне жесткий ответ в отношении украинской столицы.

Ранее сообщалось, что на Парад Победы в Москве прибыл китайский лидер Си Цзиньпин. Он заранее прибыл в Россию. Ориентировочно, он пробудет на российской территории с 7 по 10 мая.