Си Цзиньпин прибыл в Россию на празднование Дня Победы

В Москве в аэропорту Внуково-2 совершил посадку самолет главы Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщило РИА Новости.

По сведениям информационного агентства, лидер КНР прилетел в районе 18 часов. Си Цзиньпин станет одним из мировых лидеров, которые посетят парад Победы на Красной площади. Ожидается, что политик будет находиться в России с 7 по 10 мая.

Ранее стало известно о том, что в параде Победы примут участие военные из Китая, а контингент Поднебесной на предстоящем мероприятии станет самым большим из иностранных. В преддверии этого события Москву буквально заполонили китайские туристы, желавшие посмотреть на участвовавших в репетиции сограждан.