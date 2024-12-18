В России признали нежелательной организацию по кибербезопасности Recorded Future из США

На территории России была признана нежелательной организация Recorded Future, которая зарегистрирована в Соединенных Штатах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Генеральной прокуратуры.

Recorded Future является неправительственной организацией, в то же время она активно сотрудничает с рядом американских государственных структур, в том числе ЦРУ. Ее сотрудники занимаются сбором данных в Сети и их аналитикой.

«Организация участвует в сборе и анализе данных о действиях Вооруженных сил РФ. Обеспечивает украинским специалистам свободный доступ к программам, используемым для подготовки и проведения наступательных информационных операций против России», — указали в Генпрокуратуре.

По этой причине ее признали нежелательной на территории России.

Ранее это же ведомство признало нежелательной в РФ еще одну американскую организацию под названием The Satanic Temple. Ее представители разделяют нацистскую идеологию, а также принимают участие в экстремистских и террористических движениях. Данная организация имеет 23 филиала в различных странах.