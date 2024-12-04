Генпрокуратура признала The Satanic Temple нежелательной организацией в РФ

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность международной организации The Satanic Temple (TST, «Храм Сатаны») нежелательной на территории страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

The Satanic Temple активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений, выражает негативные мнения о специальной военной операции и призывает к свержению конституционного порядка в России. На официальном сайте TST размещена информация о сборе средств для вооруженных сил Украины.

Организация была основана в 2012 году в США, ее учредителями являются выпускники Гарвардского университета. Она имеет 23 филиала в таких странах, как Америка, Австралия, Германия, Канада, Финляндия и ряде других, а общее количество ее сторонников по всему миру превышает 10 миллионов.

В уставных документах указаны цели организации: борьба за справедливость и гражданские права, пропаганда гуманизма и осуществление различных научных исследований.

Однако на практике ее участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных моральных ценностей и с помощью государственных учреждений США распространяют разрушительные псевдотеологические концепции, оправдывая насилие.

Ранее в РФ деятельность украинского Центра прав человека ZMINA признали нежелательной.